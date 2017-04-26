Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 214 квадратных метров на участке шесть соток продают в нагорной части Барнаула на улице Фомина за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что дом находится в экологически чистом районе в сосновом бору. На первом этаже находятся большая прихожая, кухня-гостиная, две комнаты, кабинет, санузел.
На втором этаже расположены балкон, три спальни, санузел. На мансарде есть большая комната для отдыха и спорта. Имеется гараж на два автомобиля, фундамент под баню.
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"Холодная и горячая вода. Шикарный ремонт, очень красиво оформлены потолки и полы. Все сделано со вкусом и любовью, в современном стиле. Газовое отопление", — также отмечается в объявлении.
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