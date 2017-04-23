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Новосибирские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения, в котором подозревается интернет-знакомый жительницы Новосибирска, а также его друг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Во время предварительного следствия установлено, что 29 октября минувшего года 23-летний новосибирец познакомился в интернете с 21-летней девушкой, с котором обменялся номерами телефонов. Вскоре жительница города пригласила нового знакомого к себе в гости на съемную квартиру. 2 ноября молодой человек и его 27-летний друг приехал к девушке, у которой в гостях в это время находилась 28-летняя подруга.
Однако романтический вечер обернулся вооруженным разбоем. Гости, угрожая ножом, напали на девушек, лишив их возможности покинуть квартиру, и стали требовать отдать им сотовые телефоны вместе с сумками. После того, как нападавшие получили требуемое, они скрылись, а потерпевшие обратились в полицию. По факту разбоя, который был совершен группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, было возбуждено дело. Ущерб от действий злоумышленников превысил 15 тысяч рублей.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых и задержали их. Суд заключил новосибирцев под стражу.
Подчеркивается, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
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