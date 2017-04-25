Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 162 квадратных метра продают в доме по улице Папанинцев, 97 в Барнауле.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, жилье находится на седьмом этаже десятиэтажного кирпичного дома.
"Квартира с евроремонтом в отличном состоянии. Элитный дом, детская площадка, консьерж, круглосуточная охрана", — добавляет автор сообщения.
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Также в доме, где находится жилье, имеется подземная парковка.
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