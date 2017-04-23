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Трудовые книжки уйдут в прошлое после того, как Федеральная налоговая служба завершит работу над единым реестром физлиц. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович во время пленарного заседания Красноярского экономического форума, пишет РИА Новости.
По его словам, отмена трудовых книжек уже практически произошла в реальности. "От печати юридических лиц мы уже фактически ушли, также и от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам", — приводит его слова агентство.
В данный момент ФНС объединяет свои информационные базы по физлицам и базы Пенсионного фонда России, от которого в налоговое ведомство передали полномочия по администрированию страховых взносов.
Напомним, что ранее бумажные трудовые книжки раскритиковал глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что в текущем виде книжки неудобны работодателям, самим гражданам и ПФР, так как на заполнение документов уходит много времени, а восстановить его в случае потери очень проблематично.
Агентство добавляет, что трудовые книжки необходимы для определения стажа и начисления пенсий. В последнее время идет обсуждение идеи об их отмене. По словам вице-премьер Ольга Голодец, к концу текущего года будут подготовлены предложения по переводу трудовых книжек в электронный формат.
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