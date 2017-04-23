Фото: vk.com/svatterritoria22
Лидер легендарной барнаульской рок-группы "Территория 22" Владимир Муллов по прозвищу "Сват" скончался минувшей ночью.
Сообщение о трагедии опубликовано на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня ночью в больнице не приходя в сознание, скончался Владимир Васильевич Муллов (Сват), бессменный лидер группы "Территория22", — говорится в сообщении.
О времени и месте похорон будет сообщено позже. Однако отмечается, что вероятнее всего, Владимира Муллова похоронят на его родине — в селе Малоенисейском Бийского района.
Отметим, что на песнях "Территории" выросло не одно поколение жителей Барнаула и Алтайского края в целом. За долгое время своего существования коллектив выработал очень оригинальный стиль, который трудно отнести к какому-либо одному направлению гитарной музыки.
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