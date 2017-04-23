Фото: instagram.com
Украинские пограничники в пункте контроля ж/д сообщения "Конотоп" (Сумская область) в воскресенье, 23 апреля, сняли с поезда Москва — Киев певицу Лолиту Милявскую в связи с запретом ей на въезд в страну, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Instagram артистки.
"Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году", — отметила Лолита в записи.
Позже пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что в ходе оформления пассажиров поезда была найдена россиянка Лолита Милявская, в отношении которой у пограничников была информация о нарушении ей законов Украины и посещении Крыма через закрытые пункты пропуска.
По его словам, Лолите отказали в пересечении украинской границы и запретили въезд на три года на основании украинского законодательства и "имеющейся дополнительной информации".
Также данные о запрете въезда на Украину подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, добавляет РИА Новости. Он отметил, что Лолита не раз нарушила границы Украины — незаконно въезжала для гастролей в Крым, что зафиксировали волонтеры проекта "Миротворец".
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