Фото: vk.com/komsomol22
Алтайские комсомольцы устроили в Барнауле флешмоб по случаю дня рождения Владимира Ленина в субботу, 22 апреля, сообщается в группе "Комсомол Алтайского края" во "ВКонтакте".
Активисты провели своеобразную прогулку для вождя по центру Барнаула. Они разместили его картонную фигуру у различных мест на проспекте Ленина, в том числе у главного корпуса АлтГТУ, ТЦ "Пионер" и других. Горожанам предлагали сфотографироваться с революционером.
Отметим, что также картонный Ильич побывал возле популярных у жителей Барнаула лестнице в Нагорный парк, "Грильнице", бульваре защитников Сталинграда, а также у зданий городской и краевой администарций.
Комментарии
Новый проект и рабочая схема по заработку в интернете. Вы получаете полностью настроенный личный кабинет и начинаете зарабатывать живые деньги. Внимательно посмотрите моё видео вверху сайта, чтобы не допускать ошибок. Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности на http://affiliatelink.website/7ccj5