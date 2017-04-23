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Бастрыкин поручил тщательно расследовать обвал на шахте под Челябниском

, ИА "Амител"
Также глава СКР поручил дать оценку действиям и бездействию причастных к работе предприятия лиц

Фото: yugopolis.ru

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать бригаду из самых опытных следователей и криминалистов, которые бы установили обстоятельства гибели двух рабочих при обвале на шахте в Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, появилась информация, что двое рабочих погибли на глубине 700 метров во время обрушения на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Свыше 160 горняков смогли эвакуировать, одному работнику, которого извлекли из-под завалов, оказывают медпомощь. По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух людей, возбудили уголовное дело.

Петренко сообщила, что на место ЧП направлен и.о. руководителя СУ СКР по региону Степан Шульга.

"Ему поручили создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, которые имеют навыки расследования таких происшествий, для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего", — приводит ее слова агентство.

Также Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, которые были причастны к работе предприятия.

"Российская газета" со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по области добавляет, что спасатели завершили поисковые работы в шахте.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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