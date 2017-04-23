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Пьяная жительница Ленинградской области атаковала врача скорой помощи, когда та оказывала помощь ее собутыльнику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 22 апреля. Фельдшер прибыла по вызову в одну из квартир в селе Павлово Всеволожского района, где целая компания распивала спиртное.
Пока медик оказывала медпомощь одному из присутствоваших лиц, женщина напала на фельдшера и несколько раз ударила ее ногой по спине. Медики вызвали полицейские, которые доставили дебоширку в отдел.
"Российская газета" со ссылкой на региональный главк СК пишет, что в отношении злоумышленницы возбудили дело по факту причинения побоев из хулиганских побуждений. В данный момент 30-летняя нападавшая женщина отпущена под подписку о невыезде.
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