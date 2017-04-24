Фото: petrogazeta.ru
Лидер группировки "Ленинград" на странице своего аккаунта в Instagram показал несколько фрагментов еще не вышедшего клипа.
Судя по видео, в съемках участвовала знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова. В новом клипе группы она снялась обнаженной.
Премьера клипа запланирована на 27 апреля.
Комментарии
С каждым годом творчество Шнурова все интересней и злободневней.
будем посмотреть
замануха, никто ее голую не покажет
Шнура все знают, а кто такая эта шалава? первый раз слышу!