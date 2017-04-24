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Литр бензина в начале 2017 года в России и США стоил одинаково — $0,68. При этом цена одного американского галлона (примерно 3,79 литра) в США составляла $2,57, а в России — $2,58, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Отметим, что в конце прошлого года бензин в России был дешевле, чем в Америке. Галлон в России стоил $2,36, в США — $2,54. Аналитики говорят, что в скором времени может закончиться двухлетняя рецессия. Это может произойти из-за роста цен на нефть, а также из-за избрания Дональда Трампа, который более лоялен к России.
В общем рейтинге, куда вошло 61 государство, Россия заняла 11-е место по показателю дешевизны бензина, США на 10-м месте.
Комментарии
а вы чего хотели, в метрополии все дешевле
Вообще, в первоисточнике сказано, что в России цены на бензин превысили цены в США.
сссылку!Давай!
и зарплаты уравнять!
В общем рейтинге агентства Россия заняла 11-е место по показателю дешевизны бензина, США - на 10-м месте
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4205208
Эээ, раз цены на бензин выравнили, то давай-те зарплаты поднимайте! И уровень социальной жизни?
Все правильно! Буду голосовать за ЕР, лично за господина Медведева и президента Путина, только они способны так эффективно руководить страной. По крайней мере, в данном случае, мы "сделали" америкосов
Браво!.... и эта... дустом ещё нада бы, дустом...
догоним и перегоним Америку
Медведев, и его ОПГ может докладывать президенту, мол догнали США по ценам на бензин, теперь осталось догнать по уровню з/п, но это ЕР пообещает через 250 лет, будем лидерами мировой экономики, обещаем, обещали, и будем обещать....