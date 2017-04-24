Фото: "Рива-спорт"
Барнаульское "Динамо" в рамках очередного тура чемпионата России среди команд второго дивизиона зоны "Восток" на своем поле в воскресенье, 23 апреля, обыграло "Смену" из Комсомольска-на-Амуре.
Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу нашей команды. Именно с таким счетом в первом матче 2017 года, который состоялся 20 апреля, была побеждена команда "Сахалин". Единственный гол во втором тайме с подачи Константина Погребана забил Владимир Завьялов.
Отметим, что наша команда после игры со "Сменой" продолжает занимать второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Столько же у "Сахалина". Лидирует с 28 очками команда "Чита", являющаяся главным фаворитом чемпионата.
Свой следующий матч подопечные Сергея Шишкина проведут 30 апреля на выезде против "Читы". Возможно, именно эта игра станет решающей в борьбе за чемпионский титул.
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