Фото: Amic.ru
Жители Барнаула столкнулись утром в понедельник, 24 апреля, с невыполнением операций по картам Сбербанка.
Так, в некоторых магазинах горожане не могут рассчитаться по банковским картам. Также в нескольких банкоматах корреспонденты портала Amic.ru столкнулись с тем, что операции по снятию наличных средств не выполняются.
Кроме того, у некоторых возникли проблемы с выполнением операций через приложения Сбербанка.
В одном из магазинов "Мария-Ра" порталу Amic.ru сообщили, что сегодня транзакции по картам Сбербанка не проходят.
Наша редакция в ближайшее время надеется получить официальный комментарий относительно того, почему возникла такая ситуация.
Комментарии
с электронными трудовыми книжками часом не так-же будет
Все бегом в сберкассу! огромные очереди создавать! Надо срочно все снимать ! Уже завтра ваши деньги сгорят!
В любой электронной системе возможен сбой, а в очень крупных системах сбои чаще чем в мелких.
Утром не было ни копейки, все деньги на карте. Вызвала такси. Перевод на карту невозможен, на телефон таксисту тоже не получается, банкоматы не работают!Спасибо мужик-таксист понимающий попался, ждал и терпел. Коллеги выручили наличкой)
Хакеры могут парализовать работу серверов Сбербанка и обнулить счета на карточках, поэтому наличка надежнее.
24.04.2017 09:31
- гость -
провокатор или хакер?
Главное не то, что сбой случился, главное как быстро его устранят
скорее снимайте кэш, и скупайте соль и гречку
Апокалипсис уже начался! срочно в банкоматы говорят на 23 раз все получается, надо только быть усерднее))))
24.04.2017 09:31
- гость -
Так вам и надо,в России живёте. Наличку всегда надо иметь.
на самом деле, утром было страшно, когда у тебя нет налички, снять ты ее не можешь, рассчитаться тоже
Зарплату выдавали на карточку, всегда старался побыстрее с карточки снять, хранил всегда наличкой.
24.04.2017 09:33
- гость -
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За границей есть информационные войска, компьютеры часто выходят из строя. Дома вышли из строя 3 жестких диска за 15 лет.
24.04.2017 09:51
- гость -
читайте пост от 9.26 и 9.34
9:51
Если дома винты летят обвиняйте управляющую компанию вначале.
Зачем сразу войска?
и не только Барнаульцы! И мы жители Благовещенского района и близ лежащих районах тоже ЗАДОЛБАЛИСЬ уже!!!
Лично у нас еще Билайн не работает.
Деньги на карте, это не Ваши деньги, а деньги банка. Так что я их сразу же все снимаю с карты и храню наличкой. В наше время на 99% быстрее кинет банк, чем грабители, которые отбирают наличные
24.04.2017 09:31
- гость -
Утром не было ни копейки, все деньги на карте. Вызвала такси. Перевод на карту невозможен, на телефон таксисту тоже не получается, банкоматы не работают!Спасибо мужик-таксист понимающий попался, ждал и терпел. Коллеги выручили наличкой)
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Не профессионал попался, надо было с Вас не хилый процент за простой авто снять, а Вы уже должны судится с банком
а у нас интернета нет
А я вообще лось! И что?!
Нал рулит. А ещё лучше золото. Банк, любой - это аферист хуже Мавроди.
следи за собой, будь осторожэн.туруруру ту ту.туруру ру ру.
Месячный бюджет лежит на карте, всегда имею запас налички несколько тысяч, т.к. не везде карты принимаются и за нал можно получить скидку. В то же время с карты рассчитываюсь в магазинах, т.к. бонусы те же самые капают, ну и электронный банкинг никто не отменял, удобно платить коммуналку, не стоять в очереди с оголтелыми пенсионерами, за садик и школьное питание так вообще наличку не берут. Все должно быть сбалансированно - не нужно уходить полностью в нал и совсем не иметь нала тоже не нужно.
Заработали банкоматы
24.04.2017 09:31
- гость -
Хакеры могут парализовать работу серверов Сбербанка и обнулить счета на карточках, поэтому наличка надежнее
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карманников видел в автобусах, хакеров только в кино
То чувство, когда у тебя на карте сбербанка уже полгода минус 60 рублей
Такой банк развалили!
Такой банк развалили!
Чистая прибыль Сбербанка (MICEX: Sberbank [SBER]) по РСБУ в 2016 году выросла на 136,7% по сравнению с 2015-м, до 516,988 млрд рублей, говорится в отчете банка.
Загнанных лошадей пристреливают