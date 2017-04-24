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Компания "Интер менеджмент", созданная летом прошлого года, получила подряд на строительство экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири". Сумма подряда составляет 7,85 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".
Специалисты компании будут участвовать в 34 подрядах на сумму не выше 400 млн рублей каждый. Они будут заниматься строительством временных технологических проездов, технологических площадок, полигонов ТБ и ПО, воздушных линий электропередачи, дома линейного обходчика, а также устройством посадочной площадки для вертолетов.
В торгах также участвовала московская компания ООО "ТЭКсвязьинжиниринг". Но на некоторых из выигранных "Интер менеджментом" закупок заявлялся только он один.
Комментарии
Компания из пяти человек. Опять чьи то друзья. Неприкрытое воровство. "Ну вы там держитесь".
Опять чьи то друзья
а может это учителя, последовавшие совету дама и пошедшие в бизнес
10:22 извините, не подумал. Наверное трудовики пошабашить решили.
Ребята вы ошиблись, это бригада молдаван на калым собралась