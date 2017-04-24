Профсоюзы Алтайского края проведут митинги в Праздник весны и труда, 1 мая. В Барнауле мероприятие пройдет на одной из центральных площадей — пл. Сахарова. Участие только от Крайсовпрофа может принять около пяти тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА "Амител" рассказал заместитель председателя Алтайского объединения профсоюзов Иван Панов.
На митинге профсоюзы потребуют неукоснительного соблюдения трудового законодательства, индексации зарплаты, пенсий на уровень не ниже роста потребительских цен, ликвидации задолженности по зарплате.
Барнаульский митинг состоится в 10 часов на пл. Сахарова. Участие в нем примут не только барнаульские члены профсоюзов, но также из Заринска, Новоалтайска, Тальменского, Калманского, Павловского районов.
Также в этот день митинги пройдут в Бийске, Рубцовске, Змеиногорске, Шипуновском районе.
О том, как прошел профсоюзный Первомай в 2016 году, читайте в материале "Митинг алтайских профсоюзов 1 мая в Барнауле собрал более 450 человек".
Комментарии
Проснулись.
Подконтрольные правительству профсоюзы не будут реально бороться за права трудящихся. Будет много трескотни без реальных дел и много показухи. Они презназначены для выпуска пара у эксплуатируемых рабочих.