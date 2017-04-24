Фото: cineworm.com
Телеканал Fox продлил легендарный сериал X-Files. Будущей зимой зрители смогут увидеть серии одиннадцатого сезона, пишет РЕН ТВ.
Отметим, девятый сезон был снят 13 лет назад. А в прошлом году вышел десятый сезон, его посмотрели почти 16 миллионов зрителей по всему миру. Как сообщается, в 11-м сезоне будет десять эпизодов.
Секретные материалы — американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Показ стартовал 10 сентября 1993 года и завершился через 9 лет, 19 мая 2002 года. Являясь своеобразной вехой эпохи, ключевые сюжетные темы "Секретных материалов" основываются на недоверии общества к правительству, охватывают теорию заговора и сосредоточены на попытках раскрыть информацию о существовании внеземных цивилизаций. Около 50 эпизодов сериала были написаны Фрэнком Спотницом.
Комментарии
актеры - старики уже
сериал занудно-скучный
кто будет это смотреть?
Зря они это затеяли. Теперь если даже в каждой серии Скалли будут голой показывать, то не вытянут.
амик когда уже почините перевод на новую строку? <ВК>
строка номер 2 <ВК>
строка номер 3