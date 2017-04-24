Фото: barnaul.org
Уровень Оби в Барнауле, который накануне преодолел критическую отметку, продолжает расти.
Так, на утро 24 апреля, согласно данным регионального Гидрометцентра, река находится на отметке 546 сантиметров, прибавив за сутки пять сантиметров.
Напомним, что критическая отметка Оби в районе краевой столицы составляет 540 сантиметров.
В администрации Барнаула, в свою очередь, указывают, что в данный момент подтопление жилых домов не зафиксировано. "Въезд в микрорайон открыт, общественный транспорт осуществляет движение по маршруту, функционирует понтонный мост", — добавляют в мэрии.
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В то же время отметим, что подтопление земельных участков началось в Затоне еще на прошлой неделе.
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