Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле в воскресенье, 23 апреля, устроила погоню за молодым мотоциклистом, который в итоге бросил транспортное средство и попробовал сбежать.
Об инциденте сообщили очевидцы, которые стали свидетелями того, как несколько машин ДПС пытались настигнуть байкера. Погоня проходила по улицам в центре краевой столицы.
В итоге, как стало известно, молодой человек врезался в автомобиль такси в районе вокзала, бросил мотоцикл и попытался убежать. Вскоре нарушитель все же был задержан.
Комментарии
Дилетант.
бешеный принтер, ждем от тебя еще поблажки хрустикам
какой-то хрустик пошел тактически не грамотный - кто-ж от 4-х колесных машин по широким улицам уходит
Интересно что будет за это сотрудникам. У них есть негласный приказ не гоняться за мото. Только засады и заслоны. При погоне 80% шанс смерти байкера.
У них есть негласный приказ не гоняться за мото.
а ка-же мото-полиционеры...
Помницца лет 7 назад, гаишники загнали на столб трёх щеглов на мотопеде в районе булыгино...три фрага как с куст...со столба.
При погоне 80% шанс смерти байкера.
Не байкера, а хрустика. Адекватный человек не будет убегать.
24.04.2017 10:53
- гость -
а ка-же мото-полиционеры..
Они ещё быстрее на пень наедут..
и снова такси Максим!
Говорят, Путин разрешил полиции стрелять по мотогонщикам!