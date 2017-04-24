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Канадские ученые выяснили, что смесь алкоголя и энергетических напитков наносит самый страшный вред здоровью, пишет ФАН.
Ранее другие ученые выяснили, что коктейли с энергетиками приводят к резкому увеличению числа сердечных сокращений. Сейчас же канадские исследователи нашли еще одно негативное влияние этих напитков на здоровье.
Ученые доказали, что алкоголь отрицательно сказывается на контроле человеком своего тела, а энергетики побуждают его к опрометчивым поступкам. После принятия алкоголя человек хочет спать, а энергетики, наоборот, бодрят его. Поэтому у человека больше шансов попасть в ДТП, получить травмы при конфликтах и случайных падениях в результате употребления данной смеси. Это удалось доказать во время исследований.
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