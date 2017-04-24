Фото: vk.com/barneos22
Мужчина 1993 года рождения пострадал в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2107, произошедшего накануне вечером на улице Радужной в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел 23 апреля в 20:30 по адресу Радужная, 73. Предварительно установлено, что водитель, управляя машиной, не выдержал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии шофер получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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