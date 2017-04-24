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Участки улиц Интернациональная и Горнолыжная перекрыли с утра понедельника, 24 апреля, в Барнауле.
Так, Интернациональная закрыта с 08:00 на отрезке между домами №103 и №108. "Это связано с проведением работ по прокладке сетей водопровода и канализации к строящемуся многоквартирному дому №101 по улице Интернациональной, движение откроют 4 мая в 21:00", — уточнили в городской администрации.
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Кроме того, с 08:00 перекрыта проезжая часть улицы Горнолыжной в районе дома №71в по Змеиногорскому тракту. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе. Данный участок будет перекрыт до 21:00 10 мая.
Комментарии
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