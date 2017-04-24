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Зоологи исследовали интеллектуальные способности животных и составили рейтинг наиболее умных из них, сообщает сайт "Комсомольской правды".
На первом месте в этом рейтинге расположились приматы. Зоологи пишут, что они понимают жесты и человеческую речь. Кроме этого, их можно легко научить разным трюкам.
Второе место отдали дельфинам, потому что их легко можно дрессировать, а также они могут издавать 14 тысяч разнообразных звуковых сигналов и с их помощью общаться между собой.
На третьей строчке рейтинга расположились слоны. Ученые обращают внимание, что эти животные имеют отличную память, кроме того, они умеют делиться информацией друг с другом с помощью инфразвука и топота.
Комментарии
конечно умные, некоторые из них заходят на амик позлословить
так-то человек является приматом
кроме того Приматы в переводе с латинского - первые
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