Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Проезд автомобилей к буквам БАРНАУЛ, установленным в Нагорном парке, запретили в краевой столице.
"Для тех, кто собирается заехать на буквы БАРНАУЛ. Въезд на буквы с Горы, поставили знак и всех штрафуют, каждую въезжающую", — такое сообщение появилось накануне в паблике Barnaul 22.
Портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД и выяснил, что, действительно, в двух местах недавно были установлены запрещающие знаки. Один знак 3.2 "движение запрещено" появился по адресу улица Гвардейская, 1а.
Еще один знак 3.1 "въезд запрещен" установлен на развязке под новым мостом со стороны Технологического проезда.
В городской ГИБДД водителей призывают учесть эту информацию, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Комментарии
интересно было бы посмотреть схему движения, как подъехать, до куда можно доехать....
и желательно в 3D "Смотрим как проехать на территорию ВДНХ"
Вам все бы только спасибо сказали)))
Лучше бы запретили справлять нужду на этих буквах.
вот где надо было делать платную парковку, а не возле вокзала!
Амик, а чего молчите, что вчера российские войска захватили Рейстаг! Это безусловно крупнейшая победа российской армии за последние 26 лет!