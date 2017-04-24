Понедельник, 24 Апрель, 12:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,23
€ 60,32
Brent
$ 51,5
15°
Обь
546см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Автомобилям запретили проезжать к буквам БАРНАУЛ

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В двух местах при въезде в Нагорный парк поставили запрещающие знаки

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Проезд автомобилей к буквам БАРНАУЛ, установленным в Нагорном парке, запретили в краевой столице.

"Для тех, кто собирается заехать на буквы БАРНАУЛ. Въезд на буквы с Горы, поставили знак и всех штрафуют, каждую въезжающую", — такое сообщение появилось накануне в паблике Barnaul 22.

Портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД и выяснил, что, действительно, в двух местах недавно были установлены запрещающие знаки. Один знак 3.2 "движение запрещено" появился по адресу улица Гвардейская, 1а.

Еще один знак 3.1 "въезд запрещен" установлен на развязке под новым мостом со стороны Технологического проезда.

В городской ГИБДД водителей призывают учесть эту информацию, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

24.04.2017 11:05
- гость -

интересно было бы посмотреть схему движения, как подъехать, до куда можно доехать....
и желательно в 3D "Смотрим как проехать на территорию ВДНХ"
Вам все бы только спасибо сказали)))

0  0
24.04.2017 11:17
- гость -

Лучше бы запретили справлять нужду на этих буквах.

0  0
24.04.2017 11:20
- гость -

вот где надо было делать платную парковку, а не возле вокзала!

0  0
24.04.2017 11:42
- гость -

Амик, а чего молчите, что вчера российские войска захватили Рейстаг! Это безусловно крупнейшая победа российской армии за последние 26 лет!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:23
Прощание с лидером группы "Территория 22" пройдет в Барнауле 25 апреля 0
12:13
Жительница Бийска может сесть в тюрьму на два года за ложный донос 0
12:04
Житель Алтайского края сбил на Чуйском тракте 37-летнюю женщину 0
11:50
Приматов признали самыми умными животными 2
11:41
Улицы Интернациональную и Горнолыжную перекрыли в Барнауле 1
11:32
Сбербанк заявил о восстановлении платежных операций в Барнауле 2
11:30
Международный образовательный центр объявил набор на летние курсы в Праге 0
11:24
Ученые выяснили, какой алкоголь вреден для организма больше остальных 0
11:14
Сбербанк сообщил подробности сбоя при проведении операций в Барнауле 10
11:02
Автомобилям запретили проезжать к буквам БАРНАУЛ 4
11:00
Компания "Мемориал" предлагает облагородить памятник к Родительскому дню 1
10:51
Кто лидирует на выборах президента Франции и когда пройдет второй тур? 3
10:40
Фильм "Дэдпул-2" выйдет на экраны 1 июня 2018 года 0
10:33
"Жигули" перевернулись на улице Радужной в Барнауле. Фото 0
10:30
Правильный детский отдых: лето плюс иностранный язык 0
10:27
Что такое Радоница и что принято на нее делать? 4
10:22
Мотоциклист пытался уйти от погони полиции в Барнауле. Фото 10
10:14
Алтайские профсоюзы проведут по всему краю митинги 1 мая 2
10:06
Телеканал Fox снял 11-й сезон легендарного сериала X-Files 3
09:50
Уровень Оби в Барнауле продолжает рост за пределами критической отметки 0
09:42
Барнаульское "Динамо" обыграло "Смену" и закрепилось на втором месте 0
09:37
Молодая компания выиграла торги на строительство газопровода в Китай 5
09:30
ТЦ "ГЕОмаркет" объявил о старте крутого розыгрыша 0
09:18
Барнаульцы испытывают проблемы при выполнении операций по картам Сбербанка 30
09:15
Цены на бензин в России и США почти сравнялись 10
09:00
HeadHunter представил пять полезных онлайн-курсов 1
09:00
Тест: помните ли вы школьную программу по английскому языку? 7
08:53
Шнуров анонсировал новый клип, где снялась обнаженная Светлана Ходченкова 4
08:37
Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции 7
08:18
Более 20 человек участвовали в тушении пожара в частном доме в Барнауле 2
07:34
В ресторане "Русский чай" в Барнауле будут работать два заведения общепита 6
07:03
Дом с камином, сауной и зимним садом продают под Барнаулом за 35 млн рублей 10
06:32
Зачем "Единая Россия" проводит праймериз в Барнауле? 21
06:01
Барнаул и шесть сибирских центров предложили объединить в один регион 21
05:08
Новая рабочая неделя начинается в Алтайском крае с дождей 3
23:14
Пьяная женщина напала на сотрудницу скорой помощи в Ленобласти 5
22:12
Бастрыкин поручил тщательно расследовать обвал на шахте под Челябинском 2
21:17
Глава МИД Австралии отреагировала на угрозы КНДР применить ядерное оружие 2
20:23
Прогулку по Барнаулу провели для картонного Ленина комсомольцы. Фото 5
19:49
Певице Лолите Милявской отказали во въезде на Украину 7
19:09
Умер лидер легендарной барнаульской группы "Территория 22" Владимир Муллов 5
18:58
Вице-премьер сообщил, когда уйдут в прошлое бумажные трудовые книжки 2
18:28
Свидание знакомых по сети обернулось разбоем в Новосибирске 1
17:53
Папа Римский сравнил центры содержания беженцев с концлагерями 1
17:29
Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Алтайском крае 24 апреля 0
16:59
Шубу пассажирки "Титаника" продали на аукционе за 150 тысяч фунтов 2
16:29
СМИ: сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы 3
15:59
Автомобиль перевернулся на бок после ДТП в Барнауле. Фото с места аварии 0
15:40
Женщина за рулем Mercedes протаранила 11 машин во Владивостоке. Видео 0
15:12
СК: два человека погибли при обвале шахты в Челябинске 1
14:59
Британская полиция задержала мужчину, распылившего ядовитый газ в клубе 0
14:27
Сергей Дугин пообщался с ветераном ВОВ во время рабочего выезда. Фото 4
13:58
Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году увеличились в два раза 10
13:27
СМИ назвали медиамагната Мердока доверенным Трампа 1
12:54
Спасатели сняли с моста сидевшего на перилах над Обью новосибирца 3
12:27
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом - СМИ 2
11:58
Молодой житель Новосибирска ограбил киоск ради одной пачки сигарет 6
11:29
Более 30 пожарных тушили частный дом в Барнауле. Фото и видео с места ЧП 1
10:57
Уровень воды в Оби превысил критическую отметку 1
10:28
Режиссер Алексей Учитель закончил монтаж фильма "Матильда" 8
09:59
Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда и газировки 4
09:44
Что за праздник Красная горка и когда его отмечают в 2017 году? 0
09:28
СК возбудил дело на не пропустившего детскую скорую водителя в Москве 1
08:57
Олег Скрипка извинился перед пранкерами за слова о гетто для русскоязычных 7
08:29
Рекордсмен по пребыванию на орбите Падалка решил прекратить полеты 4
07:34
Полицейский гараж на 400 машин в Барнауле хотят достроить за 45 млн рублей 25
07:03
Пятикомнатную квартиру без ремонта продают в Барнаула за 16,8 млн руб. Фото 8
06:32
Дожди и похолодание обещают в Алтайском крае 23 апреля 1
06:01
Знаменитый долгострой в центре Барнаула пытаются продать за 42 млн рублей 2
23:16
Паром со 140 пассажирами врезался в пирс на Канарах. Видео 0
22:21
Памятник экс-президенту США открыли в Крыму 5
21:12
Годовалый мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа в Новосибирске 0
20:18
Жители Севастополя простились с погибшим в Сирии российским майором 7
19:57
Девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле - очевидцы 7
19:28
Алтайские волонтеры ищут пропавшую без вести школьницу из Камня-на-Оби 0
18:59
Главный военный прокурор РФ Фридинский подал в отставку - СМИ 1
18:27
Восьмилетний мальчик провалился в яму на тротуаре в Новосибирске 1
17:56
Замглавы Минфина предложил облагать НДФЛ доходы от депозитов граждан 9
17:29
Дожди и грозы ждут жителей Алтайского края 23 апреля 1
16:59
Житель Алтайского края из мести украл у экс-возлюбленной паспорт и флешку 2
16:29
СМИ: канадские истребители сопровождали российские Ту-95 у берегов Аляски 3
15:59
Раненый при атаке на ФСБ в Хабаровске мужчина находится в реанимации - СМИ 2
15:41
Ремонт "Адмирала Кузнецова" обойдется бюджету в 40 миллиардов рублей 16
15:27
Восемь сантиметров до потопа: Обь в Барнауле у критической отметки 4
14:59
Посольство России в США заявило, что арест Селезнева является похищением 2
14:29
140 человек погибло в результате нападения талибов на базу в Афганистане 0
13:59
СМИ: "спецслужбы РФ" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа 2
13:29
Несовершеннолетняя бийчанка украла из магазина алкоголь и семечки - МВД 2
12:59
МВФ выдвинул Киеву условие для получения нового кредита 1
12:29
Младенец скончался в Иркутской области от алкогольного отравления 5
12:04
Остров сокровищ: как акция "Библионочь" в шестой раз прошла в Барнауле 2
11:52
Полицейские задержали новосибирца, развешивающего "синтетику" на деревьях 1
11:29
СКР опроверг связь между нападением на УФСБ в Хабаровске и терроризмом 7
10:58
Улицу Горнолыжную перекроют в Барнауле с 24 апреля для ремонта канализации 0
10:29
СМИ: бомбардировщики РФ в четвертый раз приблизились к берегам Аляски 3
09:52
Барнаульцы разместили "историю развития телефонов" на столбе. Фото 5
09:27
Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2017" 2
08:54
Волонтеры ищут безвестно пропавшего 21-летнего жителя Алтайского края 1
08:28
Сына депутата Госдумы Селезнева осудили на 27 лет тюрьмы в США - СМИ 13
07:34
Алтайские власти рассказали, где АлтГУ брать деньги для опорного вуза 2
07:03
Усадьбу со спа-зоной продают за 70 млн рублей в Барнауле. Фото 13
06:32
10 малоизвестных фактов о планете Земля 10
06:01
Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае 0
05:08
Грозу и тепло до +23 градусов прогнозируют в Алтайском крае 22 апреля 0
04:12
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 24
02:06
Чрезвычайное положение объявлено в Молдавии из-за сильнейших снегопадов 1
01:02
Клинт Иствуд определился со следующим фильмом 0
00:09
Кемерово, Новосибирск и Красноярск попали в топ-10 городов по угону авто 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.