Фото: Amic.ru
Подробности сбоев при проведении операций с банковскими картами, которые зафиксированы утром 24 апреля в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в Сибирском банке ПАО "Сбербанк".
В финансовой организации нашей редакции уточнили, что трудности затронули систему VISA.
"Сегодня зафиксированы частичные затруднения в проведении банковских операций по системе VISA. В данный момент специалистами Сбербанка проводятся работы по устранению неполадок. Операции по всем остальным платежным системам (Master Card, Maestro, "Мир") проводятся в штатном режиме", — отметили в пресс-центре.
Между тем в настоящее время уже восстановлена работа приложения, позволяющего переводить средства. Также в магазинах начали проходить расчеты по картам.
Комментарии
где подробности?
если бы это было не в России, можно было бы обвинить русских хакеров
Такой банк развалили!
такая ненавязчивая реклама карт МИР....
а что такое сбербанк?
Амик, а чего молчите, что вчера российские войска захватили Рейстаг! Это безусловно крупнейшая победа российской армии за последние 26 лет!
причина то сбоя какая?
24.04.2017 11:35
Ируся
такая ненавязчивая реклама карт МИР....
Страшно представить как будет сбоить Мир
24.04.2017 11:42
- гость -
Ахахахха, спасибо Путину за Победу!
про 146 процентов уже было или нет?
навальняшки в ударе