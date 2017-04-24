Фото: alupka24.ru
Полиция в Бийске возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, сделавшей заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Чтобы досадить своему гражданскому мужу, женщина сообщила в полицию, что он украл у нее 15 тысяч рублей. Во время проверки этого сообщения оказалось, что информация является ложной и кражи фактически не было.
В отношении женщины полиция возбудила уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
Комментарии