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Нарушения, зафиксированные 24 апреля в Барнауле при проведении банковских операций, устранены, сообщили порталу Amic.ru в пресс-центре Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
"Сегодня у части клиентов по техническим причинам были зафиксированы затруднения в проведении банковских операций (снятие наличных средств, операции через устройства самообслуживания, оплата банковской картой в торговых точках) по системе VISA", — отметили в организации.
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Также в Сбербанке добавляют, что в настоящее время работоспособность полностью восстановлена, а неполадки устранены.
"Операции по всем платежным системам проводятся в штатном режиме", — резюмируют в пресс-центре Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
Комментарии
Амик, а чего молчите, что вчера российские войска захватили Рейстаг! Это безусловно крупнейшая победа российской армии за последние 26 лет!
Рейстаг!
а это что?