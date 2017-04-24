Фото: izvmor.ru
Порядка 150 деревьев будет высажено в среду, 26 апреля, в 14.00 в Мизюлинской роще в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как уточняют в ведомстве, идея посадки деревьев принадлежит инициативной группе "Творить добро". Как рассказала ее организатор Анжелика Соколова, группа "Творить добро" занимается посадкой деревьев в разных районах города. Сначала они на собственные деньги покупали растения, теперь им помогают местные предприниматели.
"Заказали саженцы, скинулись все вместе. Так, силами жителей было закуплено порядка 400 саженцев вишни, алычи, яблони, груши", — говорит организатор группы.
Любой житель Барнаула может присоединиться к этой экологической акции.
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где это?