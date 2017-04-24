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Территории парков, турбаз, а также санаториев начали обрабатывать от клещей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Как сообщается, в этом году сезон активности клещей начался почти месяц назад — 26 марта. Они уже успели укусить 171 человека. У одного из них подозревают заболевание сибирским клещевым тифом.
Основная часть укушенных людей "нашла" клещей на дачах и в Горном Алтае. В Роспотребнадзоре следят за тем, как идет подготовка к обработке от клещей территорий парков, скверов и зеленых зон.
"Администрациям муниципалитетов, владельцам баз отдыха, туристских баз, санаториев и парков выдали письма и предписания о необходимости проведения энтомологической экспертизы и при обнаружении клещей — акарицидной обработки", — говорится в сообщении ведомства.
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А когда будет обработана территория края от личинок овальнышества?