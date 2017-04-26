На сегодняшний день в Барнауле в стадии незавершенного строительства находится около 940 тысяч квадратных метров жилья. В цифрах это примерно 100 многоквартирных домов. И некоторые из новостроек введут в эксплуатацию уже в этом году. Интересно, что они будут "разбросаны" по всему городу, представлять собой точечные проекты или продолжение уже строящихся жилых комплексов или микрорайонов.
Узнать обо всех проектах подробнее можно на сайте "Недвижимость Алтай" в разделе "Новостройки в Барнауле", где в удобной форме собрана подробная и доступная для восприятия информация о реализующихся проектах города, о стоимости квартир в них, а также данные о застройщиках, также там можно найти компетентные мнения экспертов в области недвижимости. Регулярно обновляющаяся база позволит сформировать четкое представление о состоянии первичного рынка Барнаула.
Комментарии
Даёшь пробку на Павлике от Сереневой.
нищебродам жилье строят, кушать нечего, кровавый режим давит по самое не могу, а жилье все равно берем! эй алекса!, давай поплачь тут за тяжелую жисть пролетариата! ха-ха!
26.04.2017 09:41
дед
Как легко жить глупым, когда ты рад когда тебе подкидывают платное жилье (вон деду ничего не надо, лишь бы однушка была да корочка хлеба), только знай работай на государство и ничего не проси иного.Как говорится ютитесь в коробах, работайте в поте и главное платите налоги, а нам и в особняках неплохо.
В 2017-2020 ждём банкротств минимум 10 строительных компаний Барнаула. Это не считаю двух что уже банкроты
По мнению риелторов, продавать недвижимость даже по нынешним ценам уже практически невозможно: покупатели тоже научились распознавать тренды не хуже экспертов и не торопятся приобретать жилье по предлагаемой им цене. Практически все сделки происходят со значительным дисконтом по отношению к первоначальной цене, что является четким признаком того, что возврата к высоким ценам на жилье в обозримой перспективе не будет. А возможно, и вообще не будет больше никогда.