Фото: zagrannik.org
"Яндекс" собирается сделать платными сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" для таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса. Об этом пишет "Коммерсант".
Для того чтобы пользоваться этими сервисами, таксистам, например, нужна будет специальная лицензия. Тестирование платного формата начнется уже 1 мая. Сначала платным станет "Навигатор", затем уже и "Карты". Специалисты говорят, что это рискованная затея, потому что коммерческие организации попросту могут начать пользоваться альтернативными бесплатными продуктами.
Аудитория "Навигатора" в России в прошлом месяце составила 11,5 млн человек. В целом мобильными приложениями геосервисов "Яндекса" воспользовались 21,9 млн человек.
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