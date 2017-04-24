Фото: misanec.ru
Водитель из Алтайского края сбил на Чуйском тракте в Майминском районе Республики Алтай 37-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части.
Как сообщили в МВД по республике, инцидент случился ночью 23 апреля на 459-м километре федеральной трассы.
"42-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Mazda-3, при движении со стороны села Черемшанка в направлении села Соузга допустил наезд на пешехода – 37-летнюю жительницу села Соузга, стоявшую на проезжей части дороги", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу. В полиции также добавляют, что тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
По факту аварии начато административное расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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