Вторичный рынок недвижимости в Барнауле вновь продемонстрировал отрицательную динамику. В марте средняя стоимость квадратного метра составила 44 200 рублей, что на 140 рублей меньше, чем в предыдущем месяце. Последний раз жилье продавалось по таким ценам в августе 2008 года.
Какие объяснения этому дают эксперты, что, по их мнению, ждет рынок Барнаула в ближайшие месяцы, можно узнать на сайте "Недвижимость Алтай" в разделе "Аналитика". Ежемесячно обновляющаяся информация позволяет сформировать представление о развитии первичного и вторичного рынков недвижимости Барнаула, а также всех городов Алтайского края.
Комментарии
а бакс тоже тоже до 32 рублей упал?
что-то не припомню чтобы в 2008 квартиры 17 лямов стоили
Не удивительно. Экономика перегружена долгом, который субьекты не в состоянии обслуживать. Об этом свидетельствует сред между процентными ставками по кредитам и депозитам. В банках скопились огромные суммы наличности, которые они не могут ни кому впарить.
Спред
август восьмого смотрите во всех кинотеатрах страны