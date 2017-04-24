Фото: vk.com/svatterritoria22
Прощание с лидером легендарной алтайской рок-группы "Территория" Владимиром Мулловым состоится в Барнауле во вторник, 25 апреля.
В официальном паблике музыкального коллектива отмечается, что траурная церемония пройдет с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу Германа Титова, 9а.
"Похороны пройдут в селе Малоенисейское Бийского района. Будет организована доставка туда и обратно", — говорится в сообщении.
Напомним, что Владимир Муллов, также известный по прозвищу Сват, скончался в ночь на 23 апреля в больнице.
Комментарии
нигде не нашла сколько ему лет, что за причина?! Кто знает?
В кардиологическом скончался. на 47-ом году.