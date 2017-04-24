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Служба безопасности Украины выложила в свой аккаунт в Twitter фотографию певицы Лолиты, на которой у нее частично обнажилась грудь. Об этом пишет "Лента.ру".
Под снимком размещена надпись: "Удачи". Таким образом служба прокомментировала запрет на въезд в страну для российской певицы.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , певица ехала на поезде из Москвы в Киев, чтобы навестить дочь. Но на пограничном контроле в Конотопе ее высадили из поезда и заставили возвращаться в Москву.
СБУ объясняет запрет на въезд на Украину выступлением Лолиты в Керчи в 2015 году. Власти Украины рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.
Комментарии
Чмыри.
она не российская певица, она здесь деньги зарабатывает
вот она ужратая на фотке
Запретить полученные в России деньги переводить на Украину.
хохлы они такие
Вот так-то Лола, си ськ и будешь теперь в Москве показывать
И где фотка-то?
Тема сисег не раскрыта. Незачёт, амик.
Какая страна, такие и службы.
Эй на на на ней
мамсаж! ты не в ту тему зашел! любитель старых теток!
пусть дальше с Моисеевым в десна бьется эта бандерша