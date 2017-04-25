Каракольская долина, в которой расположен природный парк "Уч Энмек", — особая территория Республики Алтай. Безусловно, туристы, посетившие эти места, остаются навсегда очарованы местными пейзажами и получают массу ярких впечатлений. Но самое главное заключается в том, что именно здесь можно научиться видеть, слышать и понимать природу и ее знаки. Особенность Алтая в том, что он Хранитель информационного кода первых евразийцев, а, возможно, даже и всего человечества.

В Каракольской долине расположено множество культурно-исторических памятников разных времен, здесь находятся сакральные для алтайцев места. Чтобы сохранить их, был создан уникальный этноприродный парк "Уч Энмек". На территории парка находится этнокультурный научно-образовательный центр "АруСвати". Центр проводит экскурсии, конные прогулки, организовывает ночлег в аилах и палатках, туристов знакомят с основами традиционного паломничества – посещение священных мест, родников и пр.

На территории Каракольской долины сохранились следы множества древних культур:

Афанасьевской (3 – 3,5 тыс. лет до н.э.)

Каракольской (2,5-3 тыс. лет до н.э.)

Скифской (VIII — IV века до н.э.)

Тюркской (VI-VIII века н.э.)

Тысячелетние курганы, стелы и наскальные петроглифы, над разгадкой которых десятилетиями бьются ученые, не оставят равнодушным никого из туристов. А путешествие к Священной горе, в честь которой и назван парк, – Уч-Энмек – способно изменить мировоззрение человека и его жизнь. Кстати, человеку к этой горе не рекомендуется приближаться без особых традиционных церемоний. Пройти туда можно в сопровождении Знающих, выполняя по пути ритуалы и церемонии. Посещение священного источника вернет внутренние силы и ясность духа.Необычная экскурсия по Чуйскому тракту представляет собой связь исторических времен, т.к. путь проложен по линии северной ветви знаменитого Шелкового пути: позволит испытать на себе разнообразие и неповторимость невидимого мира сакральных территорий.

Жизнь человека неразрывно связана с природой. Бетонные стены мегаполисов не разрушают этой связи, но они мешают ее осознавать. Алтайская культура позволит отчетливо осознать эту связь, т.к. у алтайцев она не прерывалась никогда. Этнокультурный научно-образовательный центр "АруСвати", находящийся на территории Каракольского природного парка "Уч Энмек", привлекает к себе туристов особой значимостью культуры коренного населения в интерпретации тайн Священного пространства Каракольской долины, позволяя вживую ощущать ноосферу и целостность славяно-тюркской культуры.Туристы могут переночевать в самых настоящих аилах, посетить Священное место на Алтае и отправиться в интереснейшие экскурсии по долине Каракол.

В центре "АруСвати" гостям предложат самые разнообразные туры и экскурсии, в зависимости от целей, которые ставят перед собой приезжающие. Это автомобильные, пешие и конные маршруты, есть и комбинированного типа. Предусмотрены познавательные, эколого-познавательные, геокультурные маршруты по экотропе "Бай Туу", "Межелик" и к Туектинскому курганному комплексу, которые туристы могут пройти самостоятельно при помощи карты-путеводителя и компаса. Научно-познавательные экскурсии к священным местам Алтая, в том числе к курганным захоронениям Каракольской долины, позволят ощутить связь времен и ноосферу (сферу Разума планеты Земля).

Особое место среди экскурсий занимают паломничества к священным местам — родниковому источнику и священной горе "Уч Энмек". Во время этого путешествия происходит знакомство с основными неписаными законами и правилами поведения традиционной культуры коренного населения Алтая в сакральных местах. Такие путешествия снимают внутреннюю усталость, погружают в традиционную философию целостного видения мира и ответственности человека перед Вселенной, позволят "увидеть" и очертания своей далекой славянской культуры, которая также почитала Небо, Землю и Предков.

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Заказать экскурсию и тур можно по электронной почте zayavki@uchenmek.ru

Адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, на территории Каракольского природного парка.

Инфраструктура: гостиничный комплекс с 20 номерами, "Этно-деревня", состоящая из аилов, палаточный городок, конференц-залы.

Цена: место в 5-местном аиле — 450 рублей за сутки.

Номер в гостинице: от 1200 рублей в сутки

Питание: 800 рублей в сутки с человека (завтрак, обед, ужин)

Экскурсии – в зависимости от маршрута и количества человек.

Подробности на сайте.

E-mail: info@uchenmek.ru