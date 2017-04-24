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Паводок продолжает осложнять ситуацию на дорогах Алтайского края — в нескольких районах проезд затруднен или даже вовсе отсутствует.
Так, по информации Алтайавтодора, до сих пор действует временное ограничение движения по мосту через реку Алей на автодороге "Алейск — Безголосово – автодорога К-13" в Алейском районе.
Временно отсутствует проезд в Солтонском районе по дороге Акатьево — Сузоп — Новотроицк и дороге Ненинка — Новая Ажинка до села Ажинка.
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Аналогичная ситуация зафиксирована в Первомайском районе на автодороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово на участке после 48-го километра.
Также затруднен проезд в Завьяловском районе по дороге Овечкино — Завьялово и по автодороге Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово.
В Чарышском районе ограничено движение по автодороге Маяк — Красные Орлы — Чайное на 26-м и 18-м километрах.
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