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Стартапер рассказал о том, как запускал в Барнауле свой кофейный бизнес

, ИА "Амител", Мария Трубина
Amic.ru запускает новую рубрику "Завтрак со стартапом". Узнавайте о новых идеях и бизнесменах, которые смогли их воплотить

Идея больше не работать "на дядю" приходит в голову многим, но не у всех получается довести ее до логического завершения и открыть что-то свое. Причин этого может быть масса, среди них — нехватка финансов, сложности с оформлением документов, а также поиск своей ниши. Но есть те предприниматели, которые не только смогли открыть свой бизнес, но и привнести в городскую жизнь нечто новое, ранее не имевшее аналогов в краевой столице. Amic.ru запускает новую рубрику "Завтрак со стартапом", где будет рассказывать именно о них. Неожиданные решения, творческий подход и желание действительно стать полезным барнаульцам — здесь вы узнаете истории бизнесменов, не побоявшихся сделать все не как у всех. Спонсором рубрики стала кофейня "Свитер Brew Bar".

Кофейня на колесах

Яркий фургон с анимационными героями из девяностых, который каждый день можно увидеть на Павловском тракте или Строителей, — идея Бриса Куфтина. Свою новую рубрику редакция Amic.ru решила открыть интервью именно с ним. Ассортимент здесь довольно большой: продаются различные напитки и небольшие закуски. Любой желающий, проезжая мимо или стоя в пробке, может купить горячий кофе с круассаном или тостом.

Борису всего 26 лет, он окончил Барнаульский кооперативный техникум, где учился на повара, и девять лет отработал в общепите: был официантом, барменом и администратором. За это время очень полюбил эту сферу услуг, успел изучить заведения Барнаула, Горного Алтая и Новосибирска. Параллельно еще занимался ландшафтным дизайном, ковкой и ремонтом машин — все эти навыки в его бизнесе в дальнейшем пригодились.

По признанию Бориса, свое заведение он хотел открыть всегда. Но, проанализировав идеи, понял — нужно искать что-то новое, рассчитанное на молодежную аудиторию. Натолкнувшись на проект выездного бара, реализованный в США, понял, что ему будет интересно именно это.

"Все началось с идеи фикс — уместить все в фургон: и кофемашины, и бар. Акцент сделал на автомобилистов. Чтобы определиться с ценами, я прошел по заведениям и обратил внимание на то, что везде они довольно высокие — большая накрутка. Я загорелся целью продавать вкусный и качественный продукт по невысокой стоимости. Сначала люди удивлялись, но так как все было весело, с музыкой, походило на автопати, постоянная клиентура у меня появилась через месяц", — вспоминает Борис Куфтин.

Старый "Мерседес", вложения и работа на себя

От покупки франшизы молодой человек отказался, решил все делать сам. Машину, в которой открыл кофе на колесах, — "Мерседес" 1990 года выпуска — нашел у соседа. На ремонт авто ушло примерно 2,5 месяца — Борис все делал своими руками. 

"Забрал я его почти даром. У фургона не было двигателя, но я сразу понял, что мне нужен именно он. Я полностью его переварил, сделал усиленный каркас, выдвижное окно, переделал двигательный отсек, подвеску и топливную систему. Сложно было только подобрать двигатель и получить разрешение в ГИБДД. Внутри тоже все установил под себя: рабочие поверхности, крепления для бутылок, полочки, холодильники. На лето этого было достаточно, в зиму пришлось еще кое-что добавить", — рассказывает Борис.

Средств на фургон ушло довольно много, конкретную сумму предприниматель не называет. По его подсчетам, вложения должны окупиться через год, от которого осталось всего два месяца. На оформление документов у Куфтина ушло примерно полторы недели. Борис признается, что очень помогали работники налоговой службы, которые были готовы ответить на все вопросы, подсказать и помочь советом. Далее он арендовал площадку и установил приемлемые для барнаульцев цены.

"У меня почти все продается по себестоимости, я работаю для того, чтобы люди улыбались. Выручка растет у меня за счет объема продаж. Иногда я могу сделать кому-то скидку в 50% или вовсе угостить кого-то бесплатно. В ответ получаешь море позитива и улыбок, многие после такого эти же деньги оставляют тебе на чаевые. Для меня самое главное — дарить хорошее настроение", — объясняет бизнесмен.

Работает стартапер сам, объясняя это тем, что бизнес, который просто приносит деньги без участия владельца, ему не интересен, нужно непосредственное общение с клиентами.

"Я всегда хочу людям угодить, смотрю на то, что им будет интересно, понравилось или нет то, что я дарю. Мне интересно видеть людей, общаться, это доставляет удовольствие", — делится он.

На своем фургоне, помимо основных точек, Борис приезжает на автогонки, различные слеты и встречи автомобилистов, встречает людей в аэропорту. Некоторые барнаульцы уже сами звонят и приглашают его обслуживать на то или иное мероприятие.

Деньги должны работать


Как и многие бизнесмены, Борис придерживается правила, что деньги нужно вкладывать, поэтому на вырученные средства приобрести новые фургоны, которые будут еще интереснее, ярче и быстрее, а для клиентов Куфтин уже продумал особые предложения, идеи которых он взял из-за рубежа.

"В Барнауле нужны новые идеи. Я не считаю, что в городе сложно заниматься бизнесом, проблема только в том, что у нас все штампуется. В одном доме может быть по нескольку кофеен. Конкуренцию я тоже приветствую, так как это стимул к развитию. Я знаю, что уже есть кофейни на колесах, похожие на мою. Просто будем соревноваться. Это приведет к тому, что и в других заведениях цены будут снижаться", — заключает собеседник.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.04.2017 10:10
- гость -

Странно, что такие люди, как Брис Куфтин живут в Барнауле, а не где-нибудь в Майами

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