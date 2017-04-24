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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приняла решение о продлении максимального срока безвизового пребывания граждан России в Турции. Об этом пишет "Коммерсант".
Если раньше россияне могли без визы находиться в этой стране 60 дней, то сейчас они смогут провести там 90 дней.
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Отметим, что Турция многие годы является излюбленным местом отдыха российских туристов.
Комментарии
Если пшеницу не купят, россиян думаю не увидят
думаешь, завезут за гос счет малообеспеченных?
Да хоть 120 дней
дорогих россиян как баранов выпускают на солнышке травку пожевать,за это стригут шерсть. а если чабаны не договоряться,то могут и не выпустить.