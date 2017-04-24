Фото: vk.com/barneos22
Огромную свалку обнаружил под Барнаулом рыболов, который решил осмотреть места для предстоящей рыбалки в районе Затона.
Об этом он сообщил в паблике Barnaul 22. По словам автора заметки, он испытал шок, когда свернул с развилки Затон — Фирсово.
"Я увидел настоящую помойку в этой зеленой пригородной зоне, излюбленном месте отдыха барнаульцев. С левой стороны по движению в сторону Фирсово на протяжении примерно одного километра все было завалено хламом, мусором и прочими нечистотами. Я не первый год бываю в этих краях, но такое увидел впервые. Да, рыбаки и отдыхающие порой мусорят и порой немало, но это просто цветочки по сравнению с тем, что я увидел", — делится своими впечатлениями мужчина.
Он также высказал предположение, что здесь была организована незаконная свалка, а затем кучи мусора разровняли техникой, в результате чего "получилось почти километровое мусорное поле".
"Очень больно смотреть на такое "свинство" в любимом городе. В последнее время я вижу все больше и больше людей, которые хотят видеть город Барнаул чистым и красивым, я сам также поучаствовал в двух субботниках, и это очень радует. Но, оказывается, не все так хорошо, как я думал", — сетует горожанин.
Комментарии
Напротив Арсидома частный сектор на горе тоже не гнушается выбрасывать мусор прям с обрыва.
Сровнять с землей Затон и Фирсово вместе со всеми Слободами. Там живут засранцы!!!
24.04.2017 13:31
- гость -
а мне кажется засранцы едут из города чтоб загадить все!!! из по кон веков!!!
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