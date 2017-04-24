Как стало известно порталу Amic.ru, в 5-й городской больнице Барнаула от отравления метиловым спиртом скончался человек. В региональном Минздраве информацию подтвердили.
Как сообщил источник ИА "Амител" , накануне скорая доставила в больницу пациента в тяжелом состоянии с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии. В ходе лечебно-диагностических мероприятий у врачей возникло сомнение в данном диагнозе, и медики проверили пациента на суррогаты. Пришло подтверждение, что это отравление метиловым спиртом.
О том, где пациент мог купить суррогатный алкоголь, информации нет. Портал Amic.ru направил запрос в региональное отделение Роспотребнадзора о результатах последних проверок.
По состоянию на конец января 2017 года в крае было проведено 906 проверок, в ходе которых из оборота изъяли до получения результатов исследований 2768 единиц товара, а арестовали 226 382 единицы. В России введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Санкции были применены после массового отравления людей суррогатным концентратом "Боярышник" в Иркутской области. Тогда ЧП обернулось гибелью более 70 человек.
По данным Алтайкрайстата, в 2016 году от отравления суррогатным алкоголем было зарегистрировано более 150 смертей.
Комментарии
А кто в Барнауле продает этот яд? Когда Роспотребнадзор проведет проверку?
СНОВА городская больница 5
В магазине купил алкоголь, или фунфырик выпил?
Погулял где-то
СНОВА городская больница 5
И снова дятлы-комментаторы вылезли...
Ну и хорошо, естественный отбор работает, жаль любители пива не так быстро отрабатывают.
Да в маленьких магазинчиках полно суррогатной водки, продаваемую под иткульскую, ну про коньяки, вискарь и прочее ваще говорить нечего и крупные ТЦ рвутся вперед. Куда там боярышнику.
24.04.2017 14:16
- гость -
Ну и хорошо, естественный отбор работает, жаль любители пива не так быстро отрабатывают.
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Когда естественный отбор выбъет подобных Ванек , на которых Россия держалась и держится,тебя , хомячка офисного , призовут Родину защищать . Ты же , кроме ложки и писюна в руках держать ничего не умеешь , чадо сопливое маменькино.
Ну бомжара буханул шмурдяк и что, обязательно это писать? Лучше бы написали сколько людей в Барнаульских больницах погибает из-за неверного диагноза и из-за кривых рук врачей, про ужасное отношение медсестёр я вообще промолчу... А, да, про осыпающиеся стены с потолками тоже упомяну (3 гор больница например)
Это нормально. Вот угадайте где народ безлошадный будет на 9 мая отовариваться и чем.
Слава Амику!!!