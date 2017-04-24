Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Решение о продлении периода бесплатного приема мусора на барнаульском полигоне ТБО приняли городские власти.
"По поручению главы администрации города Сергея Дугина полигон ТБО продолжит бесплатный прием мусора до 29 апреля – дня проведения общероссийского экологического субботника", — уточняют в мэрии.
Изначально планировалось, что бесплатный прием отходов будет проводиться до 27 апреля.
Также в администрации краевой столицы подвели итоги общегородского субботника, который прошел 21 апреля. В нем приняли участие 45 330 человек. Для более эффективной работы привлекли 261 единицу спецтехники.
Во время субботника из Барнаула на полигон ТБО вывезли 501 машину мусора. Это на 20% больше, чем в 2016 году.
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