Восемь новых улиц Москвы будут носить "водные" названия. Улица Корабельная появится на юге столицы, остальные семь – в Троицком и Новомосковском округах. Об этом пишет портал mos.ru.
Кроме этого, сообщается, что в этих же районах появятся бульвар Сервантеса и улица Веласкеса. Также новые улицы будут названы в честь художников Серебряного века и советских писателей, сочинявших рассказы о природе.
Комментарии
"Водное" название улицы Корабельная ассоциируется с известным рассказом Чехова "Лошадиная фамилия".