Торговой марке "Аригато", многие годы радовавшей барнаульских любителей японской кухни, в этом году исполнилось 11 лет.

Кафе, долгое время располагавшееся в здании гостиницы "Турист", вновь приглашает всех гурманов и спешит порадовать посетителей выгодными предложениями.

Так, бизнес-ланч с супом и салатом будет стоить всего 150 рублей. В подарок предлагают бесплатный морс.

В честь своего возвращения "Аригато" приготовило специальное предложение — "Весенний хит". Сет из четырех видов вкуснейших роллов: краб-крем, нежный ролл с овощами и крабом, ролл с курочкой и яблоком, а также с лососем гриль. Всё это за 299 рублей. Предложение ограничено.

Адрес кафе: Красноармейский, 72, гостиница "Турист"

телефон кафе: 600-207

телефон службы доставки: 600-206