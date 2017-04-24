Фото: voice-online.co.uk
Офицер полиции Великобритании по имени Ханна Хейверс оставила службу в органах и устроилась на работу стриптизершей, сообщает "Лайф".
35-летняя жительница Британии объяснила свой поступок высокой зарплатой, которую она теперь получает. Работа танцовщицы в ночном клубе приносит ей доход в размере пяти тысяч фунтов стерлингов (361 тысяча рублей).
Когда бывший офицер работала в полиции, у нее все время было плохое настроение. Также из-за своей работы она часто ссорилась с мужем и редко проводила время со своими тремя детьми. Теперь же она работает только 12 дней в месяц.
"Теперь моя жизнь гораздо лучше. У меня много постоянных клиентов, и я действительно наслаждаюсь своей работой", — говорит она.
На заработанные деньги Ханна вместе с мужем Майклом планирует открыть собственный развлекательный клуб.
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