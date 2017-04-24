Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Виновником первого лесного пожара в Алтайском крае в этом году, который произошел 21 апреля, оказался фермер, осуществлявший пал сухой травы.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ЧП случилось в Хабарском районе, в трех километрах от села Рассвет.
"Фермер производил сжигание пожнивных остатков на своих полях, необходимые меры пожарной безопасности не были приняты, в результате чего огонь перебросился на лесополосу. Благодаря оперативным действиям пожарной охраны и работников лесничества удалось оперативно ликвидировать лесной пожар и не допустить распространения огня на большие площади. Землепользователь, по чьей вине произошло возгорание, установлен. В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении", — добавляют в экстренном ведомстве.
В МЧС добавляют, что в ежедневном режиме на территории края путем космического мониторинга выявляются термически активные точки. Всего с начала весеннего пожароопасного периода на территории края зафиксировано 423 термоточки.
Напомним, что на минувшей неделе в регионе стартовал пожароопасный сезон. Все подразделения лесной охраны по краю приведены в состояние повышенной готовности.
Виновным в нарушении требований пожарной безопасности грозят штрафы в размере от 1000 до 200 000 рублей.
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