Фото: golovinskiy.mos.ru
Информационную систему "Проход и питание" ("Москвенок") планируют установить во всех столичных школах до конца этого года, пишет издание м24.ru.
Как сообщается, школьники смогут зайти в учебное учреждение, а также заказать в школьной столовой еду только с помощью электронных носителей. Сейчас такой системой оборудованы 80 школ и примерно 300 зданий дошкольных групп.
Благодаря нововведению родители школьников смогут точно знать, когда ребенок пришел в школу, ушел, а также какие блюда ел в столовой.
Комментарии
Вообще-то в Барнауле тоже
а москвенок это ритуальная служба?удобно
Ага, а так типа школьник не расскажет, когда пришёл и что ел. А кому надо, браслет другу вручат, то за него и отметится, и прочее.