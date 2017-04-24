Фото: пресс-служба Кремля
Россия оказалась на третьем месте среди стран мира по уровню военных расходов, передает "Интерфакс" со ссылкой на ежегодный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Согласно этим данным, РФ увеличила эту строку расходов на 5,9% — до 69,2 миллиарда долларов. Первое место занимают США, второе — Китай.
Размер военных расходов Поднебесной, как отмечается, возрос на 5,4% и составил в прошлом году 215 миллиардов долларов. Штаты вложили в оборону аж 611 миллиардов долларов, увеличив расходы на 1,7%.
В целом же мировые военные расходы в прошлом году составили 1 686 миллиардов долларов. Это 2,2% мирового ВВП.
Комментарии
Радость то какая Россия непобедима! Если бы не это вредное население, все то им то жрать, то хорошей жизни хочется, так бы еще военный бюджет увеличили.
Отличный показатель! Но не с ним-ли связано 55 место по уровню жизни населения страны и 78 по уровню жизни пенсионеров (между Непалом и Лаосом)!
Блокирують...
Сравнивать с уровнем жизни нельзя?!
24.04.2017 16:05
Алекс
вы откуда это взяли, уважаемый?
24.04.2017 16:22
- гость -
Оттуда (из интернета). Ваша версия? Ведь есть очевидно и другие цифры...
у алекса все из интернета, у псаки тож все было из интернета, у журналюг госдеповских там тож основной источнеГ, Алекс! ты оторвись от клавы да хоч однажды съезди в непал или лаос, потом загибай тут салазки доверчивым четателям!
на крайняк в ветку за шерегеш зайди, на внучечек этих самых пенсионеров которым кушать нечего посмотри! може перестанешь врать без зазрения совести! ха-ха!
24.04.2017 16:05
Алекс
Нет, не с ним.
дед, а какое место по уровню жизни у России по твоему? поделись правильной информацией от надежного источника