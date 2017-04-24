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Минздрав России хочет запретить рекламу нездоровой пищи и напитков. Речь идет о фастфуде и сладкой газировке. Информация об этом содержится в плане стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, пишет "Российская газета".
Специалисты ведомства выступают против рекламы продуктов, которые содержат высокое количество насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли. Под запрет попадут газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия".
В Минздраве подчеркивают, что запрет будет касаться, скорее всего, рекламы, направленной на детей. В документе речь уже идет об ограничении всех форм рекламы, не только телевизионной.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения сформировать проекты в сфере здравоохранения, которые будут способствовать повышению продолжительности жизни россиян до 76 лет.
Комментарии
Наконец-то!
а зачем?
а зачем?
Хватит эту заграничную отраву пихать в себя и в детей.
Ну-ну, запретят рекламу и что? От этого сразу люди перестанут покупать колбасу, чипсы, газировку? Сомневаюсь. Вон, метиловый спирт вообще никто не рекламирует, а 1 барнаулец уже отравился им. Минздраву нужно проработать вопрос повышения качества и бесплатности медицины, а не заниматься всякой ересью.
А еще неплохо бы проработать вопрос контроля со стороны Минздрава за продуктами, которые продаются у нас.
Забавно. На льготные лекарства у края денег нет. На закупку Диаскин-тестов (для диагностики туберкулеза) - тоже перестали выделять деньги.
Теперь перестанем рекламировать газировку и гамбургеры и станем здоровее.
Ау! Обратите внимание! В крае Диаскин-тест не делают уже три года (как кризис начался). Списки в школе составляют, на этом дело и заканчивается. Звоним в поликлинику при тубдиспансере - нет препарата.
Правильно, еще надо запретить рекламу лекарственных препаратов.
нужно запретить рекламу жизни
24.04.2017 16:38
- гость -
Ау! Обратите внимание! В крае Диаскин-тест не делают уже три год..........
Доводим до Вашего сведения, что Диаскин-тест запрещён Мин. здравом Алтайского края приказ №242-3 от 24 июля 2015г.
24.04.2017 17:12
Мин здрав Алтайского края
24.04.2017 16:38
- гость -
Ау! Обратите внимание! В крае Диаскин-тест не делают уже три год..........
Доводим до Вашего сведения, что Диаскин-тест запрещён Мин. здравом Алтайского края приказ №242-3 от 24 июля 2015г.
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Вот врать не надо.
Дети уже который год остаются без обследования на предмет туберкулеза.