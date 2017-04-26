Впервые в России на движущемся прототипе смартфона достигнута рекордная скорость передачи данных до 25 Гбит/с. Такая скорость передачи данных позволяет, к примеру, скачать часовой фильм в HD-качестве менее чем за три секунды.
Ранее все тесты передачи данных в этой технологии проводились только между стационарными устройствами.
В ходе испытаний МТС и Ericsson проверили различные функции, требующие высоких скоростей и минимальных задержек: онлайн-трансляцию потокового видео в формате 4K, а также работу сервисов виртуальной реальности и дистанционного управления роботом по мобильной сети.
Проведенные тесты — часть стратегического партнерства МТС и Ericsson в рамках подписанного в декабре 2015 года соглашения о сотрудничестве в области разработки и внедрения технологий 5G в России.
"Повседневное использование решений 5G не за горами. Сейчас МТС умощняет сети передачи данных и тестирует различные решения, чтобы к завершению стандартизации 5G быть готовыми к внедрению новой технологии. И мы надеемся, что следующим шагом с нашими партнерами в развитии 5G будет демо-зона во время главного спортивного события 2018 года в России", – отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.
В ходе испытаний использовались инновационные технологии, повышающие пропускную способность мобильных устройств при их передвижении, а также позволяющие перераспределять ресурсы беспроводной сети для стабильного одновременного обслуживания большого числа абонентов.
"Масштабируемая и динамично работающая сеть 5G дает операторам возможность создавать множество новых услуг и получать дополнительные источники дохода. Сеть 5G обеспечит автоматизацию бизнес-процессов и трансформацию, необходимую для распространения интернета вещей, а также работу таких услуг, как виртуальная и дополненная реальность", – сказал вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с сотовыми операторами в Европе и Латинской Америке Ханнес Экстрем.
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Татьяна Зубко
Пресс-служба "МТС Сибирь"
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