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Экс-министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк ушел из политики и стал выступать на сцене в качестве юмориста, пишет "Российская газета".
В скором времени он вместе с известным юмористом Флорианом Шредером поедет на гастроли. Концерты начнутся в июле и пройдут во многих городах Германии.
Зрители спешат приобретать билеты. Например, в Берлине, Гамбурге, Кельне свободных мест уже почти нет. Всем, кто придет на шоу, пообещали "самое веселое предвыборное представление" этого лета. К тому же без какой-либо агитации.
Отметим, что бывший министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк был соперником Ангелы Меркель на выборах 2013 года, но проиграл. Тогда он объявил, что уходит из большой политики.
Комментарии
А у нас, в России, действующий министр финансов, а так же премьер-министр выступают в роли комиков.